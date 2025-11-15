Alcaraz e Sinner passam pelas semifinais e decidirão o ATP Finals

Pela sexta e última vez em 2025, o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, e o número 2, o italiano Jannik Sinner, vão se enfrentar em um novo capítulo de sua intensa rivalidade, no domingo (16), na decisão do ATP Finals, em Turim. A atual edição do torneio terá sua sonhada final entre os dois jogadores que dominaram a temporada, dividindo os quatro títulos de Grand Slam (Aberto da Austrália e Wimbledon para Sinner, Roland Garros e US Open para Alcaraz) e também os últimos oito títulos de Masters 1000.

- Sem chances para Auger-Aliassime - Grandes favoritos em suas respectivas semifinais, Alcaraz e Sinner não deram brecha para surpresas contra os dois convidados inesperados da fase final, o canadense Felix Auger-Aliassime (N.8) e o australiano Alex De Minaur (N.7). Alcaraz só perdeu seis games contra Auger-Aliassime (6-2 e 6-4), um a menos que os sete que Sinner perdeu para De Minaur, dominado pelos golpes do ídolo local (7-5 e 6-2). Pela primeira vez na carreira, o atual número 1 do mundo, que foi eliminado na fase de grupos no ano passado, pode conquistar o título do ATP Finals.

Após um susto em seu segundo jogo, em que foi pressionado pelo americano Taylor Fritz, o Alcaraz se adaptou perfeitamente à Inalpi Arena de Turim. Neste sábado (15), Alcaraz não deu chance para Auger-Aliassime, que pouco pôde fazer contra a potência e precisão dos golpes de direita do espanhol, que venceu em uma hora e 24 minutos de jogo. "No final das contas, a temporada foi magnífica e a confiança que adquiri foi muito boa. Na fase de grupos, meu objetivo era ser o número 1 e é difícil lidar com o nervosismo... Com esse objetivo alcançado, consegui me concentra mais, o que valeu a pena", disse Alcaraz.

Mas para conseguir o nono título do ano e o 25º na carreira aos 22 anos, o espanhol terá que escalar uma montanha. "Estou preparado, nasci para estes momentos. Enfrentar o Jannik numa final, na casa dele e em quadra indoor é um dos maiores desafios", acrescentou o número 1 do mundo. - 30 vitórias consecutivas -

As estatísticas de Sinner, que participará de sua terceira final seguida de ATP Finals, são realmente impressionantes. O defensor do título emendou contra De Minaur, a quem venceu pela 13ª vez em 13 jogos, sua 30ª vitória consecutiva jogando em quadra dura indoor, a quinta série mais longa da história. O italiano também selou sua nona vitória consecutiva em ATP Finals. A última derrota foi na final da edição de 2023, contra o sérvio Novak Djokovic.