Várias pessoas morrem atropeladas por ônibus em Estocolmo, afirma polícia

Um ônibus atropelou e matou várias pessoas nesta sexta-feira (14) ao colidir contra um grupo que aguardava em um ponto no centro de Estocolmo, deixando também vários feridos, anunciou a polícia sueca.

"Há pessoas feridas e mortas no incidente. A polícia, por enquanto, não comenta sobre o número, gênero ou a idade das vítimas", indicou em um comunicado.