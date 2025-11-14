Várias pessoas morrem atropeladas por ônibus em Estocolmo, afirma polícia
Um ônibus atropelou e matou várias pessoas nesta sexta-feira (14) ao colidir contra um grupo que aguardava em um ponto no centro de Estocolmo, deixando também vários feridos, anunciou a polícia sueca.
"Há pessoas feridas e mortas no incidente. A polícia, por enquanto, não comenta sobre o número, gênero ou a idade das vítimas", indicou em um comunicado.
Imagens da imprensa sueca mostram vários carros de polícia e ambulâncias mobilizados para o local do incidente.
