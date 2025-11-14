Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Várias pessoas morrem atropeladas por ônibus em Estocolmo, afirma polícia

Várias pessoas morrem atropeladas por ônibus em Estocolmo, afirma polícia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um ônibus atropelou e matou várias pessoas nesta sexta-feira (14) ao colidir contra um grupo que aguardava em um ponto no centro de Estocolmo, deixando também vários feridos, anunciou a polícia sueca. 

"Há pessoas feridas e mortas no incidente. A polícia, por enquanto, não comenta sobre o número, gênero ou a idade das vítimas", indicou em um comunicado. 

Imagens da imprensa sueca mostram vários carros de polícia e ambulâncias mobilizados para o local do incidente.

po-ef/thm/jvb/mb/jc/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar