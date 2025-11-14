Trump reduz tarifas sobre carne bovina, tomates, bananas e café

O presidente Donald Trump assinou um decreto nesta sexta-feira (14) para reduzir as tarifas dos Estados Unidos sobre importações agrícolas, como de carne bovina, bananas, café e tomates, diante da pressão crescente para diminuir o custo de vida para os americanos. O decreto presidencial determina que alguns produtos agrícolas ficarão isentos das tarifas "recíprocas" impostas este ano, após analisar questões como a capacidade de produção nacional de certos itens nos Estados Unidos.

Na lista publicada pela Casa Branca estão produtos que os Estados Unidos não cultivam ou o fazem em quantidades muito pequenas comparadas às suas necessidades: café, chá, abacate, tomate, manga, abacaxi, banana e coco, entre outros. Trump emitiu em 2 de abril um decreto que modificou substancialmente a política comercial americana, ao impor tarifas aduaneiras mínimas de 10%, pois -- em sua opinião -- o déficit comercial constituía "uma ameaça incomum e extraordinária para a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos", lembrou a Casa Branca em comunicado. A essa tarifa mínima foram adicionadas sobretaxas específicas a países e produtos. O Tesouro americano começou a fazer arrecadações substanciais com as tarifas aduaneiras, mas, ao mesmo tempo, a inflação tem ganhado impulso no país por conta desses encargos.

Após uma primeira revisão em 5 de setembro, Trump agora considera que "a demanda interna atual de certos produtos e a capacidade interna para produzir certos produtos" o obrigam a reduzir novamente as tarifas. - Investigação sobre setor de carne - O custo de vida é citado pelos americanos como uma de suas principais preocupações nas pesquisas de opinião.

Na quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram acordos tarifários com o objetivo de reorganizar sua política comercial com Argentina, Equador, El Salvador e Guatemala, todos eles importantes produtores de insumos como o café, a carne bovina e as frutas. Também na quinta-feira, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse, após se reunir com seu homólogo americano Marco Rubio, que os dois países estão avançando em um acordo provisório para desbloquear as relações bilaterais. O encontro aconteceu às margens da cúpula do G7, no Canadá. Em um breve comunicado, o Departamento de Estado americano indicou que Rubio e Vieira "discutiram sobre um quadro mútuo para a relação comercial" bilateral.

O Brasil é o maior produtor mundial de café, cujo preço aumentou 20% em agosto e setembro, e também de carne bovina. Após o anúncio desta sexta, o presidente da Associação Nacional do Café, Bill Murray, afirmou em comunicado que a decisão de reduzir as tarifas vai "suavizar a pressão do custo de vida para dois terços da população americana adulta que consume café todos os dias". O governo Trump reconheceu as preocupações sobre o custo de vida que os americanos enfrentam, e que motivaram o castigo eleitoral sofrido pelos democratas há um ano.