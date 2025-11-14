Trump reduz tarifas sobre carne bovina, tomates, bananas e café (Decreto)
O presidente Donald Trump firmou um decreto nesta sexta-feira (14) para reduzir as tarifas dos Estados Unidos sobre importações agrícolas, como carne bovina, bananas, café e tomates, em um momento de pressão sobre o governo para diminuir o custo de vida para os americanos.
O decreto presidencial determina que alguns produtos agrícolas ficarão isentos das tarifas "recíprocas" impostas este ano, após analisar questões como a capacidade de produção nacional de certos bens nos Estados Unidos.
As demais tarifas em vigor continuarão a ser aplicadas.
bys/jz/val/rpr/amDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente