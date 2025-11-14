Trump indulta dono do Tottenham, Joe Lewis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu nesta quinta-feira (14) um perdão ao bilionário Joe Lewis, condenado por fraude e cuja família é proprietária do clube de futebol Tottenham Hotspur de Londres, segundo a Casa Branca. Lewis declarou-se culpado em 2024 de conspirar para cometer fraude no mercado de ações, crime pelo qual recebeu uma sentença de três anos de liberdade condicional e uma multa de cinco milhões de dólares (26 milhões de reais).

O magnata solicitou a Trump o perdão para receber cuidados médicos e visitar seus netos e bisnetos nos Estados Unidos, informou um funcionário da Casa Branca. "Estou feliz que tudo isso ficou para trás", declarou o bilionário britânico de 88 anos em um comunicado ao site esportivo do The New York Times, The Athletic. Lewis disse que espera que sua família "possa continuar desenvolvendo (seus) negócios com base na qualidade e na busca pela excelência que se tornaram (sua) marca registrada". O The Athletic também cita uma fonte próxima à família que "agradece ao presidente Trump".