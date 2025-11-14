Tráfego aéreo dos EUA perto da normalidade após reabertura do governo

O secretário de Transportes dos Estados Unidos celebrou nesta sexta-feira (14) que o transporte aéreo do país tivesse tido na véspera um de seus "melhores dias" desde o início da paralisação orçamentária, com muito poucos controladores de tráfego aéreo ausentes de seus postos de trabalho. "Ontem foi uma das melhores jornadas para o nosso espaço aéreo em muito tempo, com apenas alguns controladores ausentes de seus postos", afirmou o secretário Sean Duffy em sua conta no X.

Como consequência da paralisação orçamentária, que começou em 1º de outubro e terminou oficialmente na quarta-feira, após 43 dias, o regulador americano da aviação (FAA) implementou reduções nos voos domésticos nos aeroportos mais movimentados do país. Centenas de milhares de funcionários foram colocados em licença sem pagamento, enquanto outros, considerados essenciais, foram chamados a trabalhar sem salário, entre eles milhares de controladores de tráfego aéreo. Mas, com o passar dos dias, o absentismo aumentou nas torres de controle, que já sofriam com falta de pessoal antes do bloqueio orçamentário. Segundo a Cirium, fornecedora de dados da indústria aeronáutica, a taxa de cancelamento foi de 3,52% na quinta-feira (918 cancelamentos) e 86% dos voos decolaram no horário.

E nesta sexta-feira, 2% dos voos programados haviam sido cancelados, de acordo com o último relatório divulgado às 8h locais (10h de Brasília). Os aeroportos de Atlanta, Chicago-O'Hare, Newark, Dallas Fort Worth e Denver foram os mais afetados, com cerca de vinte cancelamentos cada. Normalmente, a taxa de cancelamento é de 1%, informou a Cirium, que prevê um retorno à normalidade para segunda-feira.