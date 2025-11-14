Ponte desaba parcialmente na China meses após inauguração

Concluída em janeiro passado, estrutura ruiu após avalanche em uma das margens do rio sobre o qual ela passa, no sudoeste do país. Não houve feridos, pois a ponte já havia sido interditada ao tráfego.Uma ponte rodoviária na China que havia sido concluída em janeiro passado, desabou após um deslizamento de terra em uma das margens do rio sobre o qual a construção passa. Um trecho da ponte Hongqi (bandeira vermelha), a qual tem mais de 750 metros de extensão, cedeu na terça-feira (11/11) em uma das margens do rio Dadu, informaram as autoridades da cidade de Barkam, na província de Sichuan, no sudoeste do país. Não houve feridos, pois a estrutura já havia sido interditada ao tráfego. Rachaduras foram descobertas durante uma inspeção na pista na segunda-feira, o que levou ao fechamento da ponte. Investigações adicionais estão em andamento, informou a agência de notícias estatal Xinhua. Imagens que circularam nas redes sociais chinesas e na televisão estatal mostraram pilares próximos à margem do rio cedendo e parte da ponte desabando. Uma densa nuvem de poeira subiu ao ar. Rachaduras no asfalto As autoridades explicaram ainda que a encosta da montanha próxima à ponte já havia começado a se deformar antes do desabamento. Rachaduras no asfalto foram descobertas durante uma inspeção na segunda-feira. Como resultado, a ponte neste trecho da Rodovia 317, que liga o coração do país ao Tibete, foi inicialmente fechada por tempo indeterminado. O tráfego foi desviado. A ponte Hongqi está localizada perto da usina hidrelétrica de Shuangjiangkou, atualmente em construção, na Prefeitura Autônoma Tibetana e Qiang de Ngawa. A estrutura de 172 metros de altura atravessa o rio Dadu. De acordo com a construtora, o vão no meio da ponte só foi fechado em janeiro deste ano, concluindo assim o projeto. md (DPA, Reuters, EFE)