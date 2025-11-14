Países Baixos empatam na visita à Polônia (1-1) e praticamente se garantem na Copa

Dois minutos antes do intervalo, Jakub Kaminski havia dado esperança aos poloneses de ultrapassarem os holandeses para assumir a liderança do Grupo G, ao aproveitar um passe preciso de Robert Lewandowski e finalizar com precisão, sem chances para o goleiro Bart Verbruggen (43').

Os Países Baixos empataram em 1 a 1 com a Polônia nesta sexta-feira (14), em Varsóvia, praticamente garantindo uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Mas logo no início do segundo tempo (47'), o atacante Memphis Depay, do Corinthians, deixou tudo igual. Foi o 55º gol dele pela seleção holandesa, ampliando seu recorde.

Com três pontos de vantagem e um saldo de gols significativamente superior (+13) ao do adversário desta sexta, os jogadores comandados pelo técnico Ronald Koeman podem se dar ao luxo até de perder por uma margem razoável na segunda-feira, em Amsterdã, para a lanterna Lituânia, equipe que a 'Oranje' derrotou por 3 a 2 em Vilnius, em setembro.

A Polônia, que já garantiu pelo menos o segundo lugar e uma vaga na repescagem, viajará para enfrentar a seleção de Malta precisando marcar o máximo de gols.

