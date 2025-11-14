Na COP30, senador dos EUA alerta para 'danos econômicos' causados por atraso na transição energética

O senador afirmou que compareceu à COP30 para denunciar que o negacionismo climático do presidente Donald Trump não representa o povo americano.

O senador Sheldon Whitehouse, único parlamentar federal dos Estados Unidos na cúpula climática da ONU em Belém, alertou nesta sexta-feira (14) que seu país corre o risco de sofrer "danos econômicos duradouros" se ficar para trás na transição energética.

Além da questão ambiental, "os Estados Unidos têm uma prioridade comercial muito importante, à medida que o mundo avança em direção a tecnologias mais baratas, mais limpas, solares, eólicas e de baterias", disse ele.

O senador democrata alertou que "haverá danos econômicos duradouros para os Estados Unidos se o país não acompanhar o ritmo da China na corrida para conquistar o futuro da energia limpa".

"O governo Trump não representa o povo americano em questões climáticas", insistiu, acrescentando que as medidas federais americanas sob a atual administração são prova da "corrupção dos combustíveis fósseis".

Trump, que recebeu centenas de milhões de dólares das grandes petroleiras durante sua campanha presidencial, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris pela segunda vez no primeiro dia de seu segundo mandato, em janeiro deste ano.