Moscou diz que destroços de drone ucraniano atingiram usina nuclear

Autor AFP
Funcionários do governo russos disseram nesta sexta-feira (14) que destroços de um drone ucraniano atingiram uma usina nuclear na quinta-feira, o que provocou uma redução temporária de sua produção.

"Oito drones foram direcionados, sem dúvida alguma, para a usina nuclear de Novovoronezh", disse Alexei Lijachov, diretor da agência nuclear Rosatom da Rússia, durante uma coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que todos foram derrubados, mas "os destroços caíram e danificaram o dispositivo de distribuição principal".

rússia ucrânia

