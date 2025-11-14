Medos sobre imigração e criminalidade empurram corrida presidencial do Chile para a direita

"Este país não está se desintegrando", ele bradou. "Está sendo destruído, por balas."

Os fãs exibiam bonés no estilo MAGA. AC/DC tocava alto nos alto-falantes. Bandeiras vermelhas, brancas e azuis tremulavam ao vento. A multidão gritava e aplaudia enquanto o homem do momento lamentava o aumento do número de migrantes que cruzavam a fronteira.

Essa explosão de raiva visceral contra imigrantes e governantes ocorreu em Santiago, no Chile, no evento final da campanha de Johannes Kaiser, um candidato libertário radical que ganhou força antes das eleições presidenciais de domingo (16) no Chile, onde o medo crescente da imigração descontrolada empurrou todos os candidatos - até mesmo a candidata comunista da coalizão governista, Jeannette Jara - para a direita.

Kaiser é "o único com mão firme, o único que pode nos tirar das Nações Unidas, fechar as fronteiras a todos os criminosos venezuelanos e jogá-los na prisão em El Salvador", disse Claudia Belmonte, 50, usando um boné de beisebol vermelho com o slogan de Kaiser: "Tornar o Chile Grande Novamente".

Essas demandas por uma "mano dura", uma "mão firme", contra o crime e a desordem remodelaram a política chilena, à medida que gangues transnacionais como a Tren de Aragua surgiram através das fronteiras porosas da Venezuela em crise e de outros lugares nos últimos anos, importando sequestros, assassinatos por encomenda e outros crimes violentos.

A reação anti-imigrante transformou uma nação que, há apenas quatro anos, elegeu a jovem esperança da esquerda latino-americana, o presidente Gabriel Boric.