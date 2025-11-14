Land Rover sofreu prejuízo de US$ 258 milhões por ataque cibernético

A fabricante de automóveis britânica Jaguar Land Rover (JLR) estimou nesta sexta-feira (14) em 196 milhões de libras (258 milhões de dólares ou 1,3 bilhão de reais na cotação atual) o impacto direto do ataque cibernético que sofreu e parou a produção por um mês. Além deste ataque cibernético, que veio a público em 2 de setembro, a Land Rover também sofreu este ano com as tarifas de Donald Trump, que a levaram a suspender em abril suas entregas de veículos aos Estados Unidos.

Consequentemente, o volume de negócios do grupo no primeiro semestre do ano fiscal situou-se em 11,5 bilhões de libras (cerca de 15,13 bilhões de dólares ou 80 bilhões de reais na cotação atual), uma queda de 16% em relação ao ano passado. "Embora estejamos cientes dos desafios econômicos, geopolíticos e políticos que nossa indústria enfrenta, temos capacidade de recuperação e estamos bem posicionados para alcançar avanços sólidos", promete o diretor-geral da JLR, Adrian Mardell, no comunicado. O ataque cibernético ocorreu após uma recende onda de incidentes semelhantes contra redes de lojas no Reino Unido, como Harrods, Co-op e Marks & Spencer (M&S). A Land Rover, que vendeu aproximadamente 430 mil veículos em 2024, segundo seu último informe anual, é o maior empregador do setor no Reino Unido, com 34 mil empregados.