Homem que pulou em cima de Ariana Grande em Singapura é acusado de perturbar ordem pública

As autoridades de Singapura acusaram, nesta sexta-feira (14), o australiano que pulou em cima de Ariana Grande "de perturbar a ordem pública" durante a estreia na Ásia do filme 'Wicked: For Good'. Ariana e outras celebridades estavam no evento de estreia do filme quando o homem, identificado nos documentos judiciais como Johnson Wen, de 26 anos, pulou uma cerca e correu até ela.

Os vídeos, que viralizaram, mostram o homem envolvendo Ariana Grande com os braços. Nas imagens, a coestrela da atriz, Cynthia Erivo, corre para defendê-la enquanto os seguranças detêm o australiano. Wen foi acusado nesta sexta-feira de "perturbar a ordem pública", segundo documentos judiciais de Singapura publicados online. Ele representou a si mesmo e disse que se declararia culpado, acrescentaram os documentos. O homem deve comparecer novamente ao tribunal na segunda-feira. Se for condenado, o australiano pode ter que pagar uma multa de 1.500 dólares (7.922 reais na cotação atual), cumprir três meses de prisão ou ambos.