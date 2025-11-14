Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fundo RedBird desiste de comprar jornal britânico The Telegraph

Autor AFP
Tipo Notícia

O fundo americano RedBird desistiu, nesta sexta-feira (14), da compra do jornal britânico The Telegraph por 500 milhões de libras (cerca de 3,4 bilhões de reais), informou o grupo, mergulhando novamente a prestigiosa publicação conservadora na incerteza. 

"O RedBird retirou hoje sua oferta de compra do Telegraph Media Group", indicou um porta-voz do fundo, sem mais explicações. "Trabalharemos com toda força para encontrar uma solução que seja melhor para os interesses dos funcionários e leitores", acrescentou. 

O anúncio, no final de maio, de um "acordo inicial" para comprar o jornal havia encerrado uma história de mais de dois anos, na qual o governo britânico bloqueou uma tentativa de aquisição por parte de um fundo dos Emirados Árabes Unidos e vários compradores potenciais desistiram da opção. 

Propriedade desde 2004 da riquíssima família Barclay, o jornal, fundado há 170 anos, foi colocado à venda compulsoriamente no final de 2023 pelo banco Lloyds para pagar suas grandes dívidas. 

Uma joint venture entre RedBird e o Fundo de Investimentos em Mídia de Abu Dhabi (IMI), sob o nome de RedBird IMI, havia alcançado um acordo anteriormente com a família Barclay e pagou sua dívida em troca da opção de assumir o controle da empresa. 

Mas a perspectiva de ver um fundo dos Emirados Árabes Unidos controlar uma das publicações mais influentes no Reino Unido preocupou o governo conservador britânico, que decidiu legislar para bloquear a aquisição de jornais britânicos por estados estrangeiros. O RedBird IMI, portanto, desistiu da compra. 

O fundo americano, que já investiu na Europa em clubes de futebol como o AC Milan ou o Liverpool, ofereceu-se para se tornar acionista majoritário, com o IMI como parceiro, mas com "uma participação passiva de 15%", segundo o Telegraph.

Tags

governo empresas

