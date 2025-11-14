Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA retira visto de prefeito de cidade mexicana fronteiriça

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Autoridades dos Estados Unidos retiraram o visto do prefeito da cidade de San Luis Río Colorado, localizada no estado de Sonora, norte do México, informou o próprio funcionário.

Esta é a terceira autoridade eleita do México que teve o documento migratório cancelado, após os casos da governadora do estado da Baixa Califórnia, Marina del Pilar Ávila, em maio, e do prefeito de Nogales (Sonora), Juan Francisco Gim, em agosto.

Os três políticos são filiados ao Morena, partido da presidente do México, Claudia Sheinbaum, e governam demarcações fronteiriças com os Estados Unidos.

O prefeito César Sandoval disse que soube do cancelamento quando tentava cruzar para a cidade americana de Yuma, no Arizona, para a assinatura de um acordo de colaboração.

"No momento de atravessar, fomos encaminhados à segunda inspeção para verificar meu visto, e ele foi efetivamente retirado", contou o funcionário, em um vídeo divulgado pelo veículo local Grupo Fórmula. Segundo Sandoval, as autoridades americanas argumentaram que o cancelamento ocorreu "por uma questão administrativa".

Investigações jornalísticas no México e nos Estados Unidos apontam que a restrição do visto seria um alerta de Washington, diante de supostos vínculos de autoridades mexicanas com o crime organizado.

Segundo as leis americanas, os expedientes de vistos de estrangeiros são documentos confidenciais, razão pela qual as autoridades migratórias não dão detalhes sobre qualquer assunto relacionado a eles.

"Não existe neste momento nem em outros nenhuma investigação [criminal] contra mim, nenhuma investigação, tanto no México quanto no exterior", acrescentou Sandoval.

Nos últimos meses, o governo americano revisou os vistos de músicos mexicanos famosos, como Grupo Firme, Julión Álvarez e Lorenzo de Monteclaro. Em abril, os Estados Unidos cancelaram o visto dos integrantes do grupo musical Los Alegres del Barranco, acusados de "glorificar" em seus shows a figura do chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho, líder do Cartel Jalisco Nova Geração, considerado uma "organização terrorista estrangeira" por Washington.

Tags

eua

