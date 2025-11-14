EUA programa novos exercícios militares com Trinidad e Tobago em meio à crise com Venezuela

Os Estados Unidos vão realizar novos exercícios militares com seu aliado Trinidad e Tobago, em meio a suas operações contra o narcotráfico no Caribe, que a Venezuela denuncia como uma tentativa de derrubar seu presidente, Nicolás Maduro. O anúncio acontece um dia depois de Washington informar sobre uma nova fase em sua ofensiva militar, com a chegada à região do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford.

O Comando Sul (Southcom) publicou na rede X uma fotografia da gigantesca embarcação, flanqueada por outros três contratorpedeiros, um avião de vigilância e oito caças em formação. "O Grupo de Ataque de Porta-Aviões Doze mostra seu propósito: dissuadir redes ilícitas, interromper ameaças transnacionais, proteger o Caribe e defender o território nacional", diz o texto que acompanha a imagem. O destacamento militar americano começou em setembro. Desde então, bombardeou 21 embarcações supostamente utilizadas pelos narcotraficantes, com saldo de pelo menos 80 mortos. Trinidad e Tobago expressou seu apoio à presença americana no Caribe.

A Venezuela, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre esses novos exercícios militares, anunciados nesta sexta pelo Ministério das Relações Exteriores de Trinidad e Tobago para entre os dias 16 e 21 de novembro. Mas classificou como provocação as manobras realizadas há menos de um mês com a chegada do contratorpedeiro americano USS Gravely a Port of Spain. "Esta próxima atividade faz parte de nossa longa história de colaboração", indica o comunicado trinitino. "Demonstra a sólida relação entre Trinidad e Tobago e Estados Unidos."

"Trinidad e Tobago continua sofrendo o flagelo dos crimes relacionados com armas de fogo e a violência de gangues", acrescenta o texto. "Estes exercícios intensificados são parte de nossa estratégia coordenada para garantir que nosso pessoal esteja bem treinado e equipado para lidar com esses problemas." - Lança do Sul - O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou na noite de ontem o início da Operação Lança do Sul, sobre a qual não ofereceu maiores detalhes, mas que coincide com a chegada do USS Gerald R. Ford ao Caribe.

O porta-aviões, com sua flotilha adjacente de barcos, se junta aos seis navios já presentes no Caribe e a outro no Pacífico. "Esta missão defende nossa pátria, elimina os narcoterroristas de nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que matam nossa gente", disse Hegseth no X. "O Hemisfério Ocidental é a vizinhança dos Estados Unidos -- e o protegeremos". O anúncio causou ansiedade a muitos na Venezuela, que preveem a possibilidade de um ataque em solo venezuelano. Trump já insinuou esse cenário, além de sugerir que a CIA poderia estar operando na região.