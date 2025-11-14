EUA divulgam primeiras fotos do maior porta-aviões do mundo após chegada à América Latina

A Marinha dos Estados Unidos divulgou na quinta-feira, 13, as primeiras fotos do grupo de ataque do USS Gerald R. Ford, maior porta-aviões do mundo, após sua chegada ao mar do Caribe. Os EUA empreendem uma campanha militar sem precedentes na região, próxima à costa da Venezuela. O maior navio de guerra do mundo, segundo os EUA, dará apoio a operações para "desmantelar organizações criminosas transnacionais". O USS Gerald Ford chegou à zona do Comando Sul, que abrange a América Latina e o Caribe, na última terça-feira, 11. Ele se uniu a um submarino nuclear, outros navios de guerra, jatos de combate, helicópteros de operações especiais e aviões bombardeiros já mobilizados. A presença das embarcações e das aeronaves é justificada pelo governo dos Estados Unidos sob o argumento de combater o narcotráfico.

O ditador venezuelano Nicolás Maduro, no entanto, sustenta que o verdadeiro objetivo é provocar a queda de seu governo. Desde 2 de setembro, as forças americanas têm bombardeado embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, tendo ordenado mais de 20 ataques contra barcos, que deixaram pelo menos 76 mortos. A escalada de tensão é considerada por Maduro como uma preparação para uma eventual invasão. O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a sugerir repetidas vezes que ataques terrestres poderiam ser o próximo passo, mas nos últimos dias negou estar considerando um ataque militar iminente dentro da Venezuela. Em agosto, os EUA aumentaram para US$ 50 milhões a recompensa por "informações que levem à prisão" de Maduro, que eles acusam de liderar o chamado Cartel de Soles, classificado como organização terrorista pelo governo Trump. Segundo os EUA, Maduro é o responsável pelo envio de drogas ao território americano. As fotos divulgadas pela Marinha dos EUA mostram o USS Gerald Ford navegando com as outras embarcações de seu grupo de ataque, que incluem o USS Winston S. Churchill, o USS Mahan e o USS Bainbridge, além de caças embarcados e um bombardeiro B-52 Stratofortress.