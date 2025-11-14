Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresas de segurança marítima sugerem que Irã capturou petroleiro na costa dos Emirados Árabes

Autor AFP
Tipo Notícia

Duas empresas de segurança marítima sugeriram, nesta sexta-feira (14), que o Irã poderia estar envolvido na captura de um petroleiro que mudou repentinamente de rota em direção ao litoral da República Islâmica.

A embarcação havia partido de Ajman, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Singapura.

Ellie Shafik, da Vanguard Tech, declarou à AFP que o Talara foi interceptado pela Guarda Revolucionária de Teerã e detido. "Não está claro por quê", acrescentou.

"É provável que o Irã apresente isto como uma ação ordenada judicialmente e baseada na lei, ocultando o que poderia ser simplesmente uma apreensão estratégica", continuou. O Irã ainda não reagiu ao incidente.

A Marinha dos Estados Unidos afirmou, por sua vez, estar monitorando a situação. "Os navios comerciais têm o direito de navegar e comerciar em águas internacionais sem restrições", afirmou a Quinta Frota dos Estados Unidos, que patrulha a região.

A embarcação, com bandeira das Ilhas Marshall, seguia para o sul através do estreito de Ormuz quando foi abordada por três pequenos barcos, indicou, por sua vez, a empresa de segurança marítima Ambrey, acrescentando que então realizou uma "mudança repentina de rota".

Outra companhia do mesmo setor, Neptune P2P Group, afirmou que o navio foi capturado por "supostas forças iranianas" e que o incidente "parece ser o último de uma série de capturas ilegais de embarcações que transitaram pelo estreito de Ormuz e o golfo de Omã nos últimos anos, mas o primeiro desde a captura do navio mercante MSC ARIES em abril de 2024".

Segundo a empresa, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica geralmente "é responsável por este tipo de incidentes e é conhecida por usar este tipo de atividades para exercer pressão política na região".

O estreito de Ormuz, uma importante via de transporte de petróleo e gás natural liquefeito, já foi palco de incidentes semelhantes no passado.

Em 2024, a Guarda Revolucionária iraniana confiscou um navio porta-contêineres alegando que tinha vínculos israelenses, após um ataque mortal contra o consulado iraniano na Síria que foi atribuído a Israel.

