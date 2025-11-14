Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em tensões com EUA, Colômbia pagará soma bilionária por aviões de guerra suecos

Autor AFP
AFP Autor
A Colômbia se comprometeu a pagar cerca de US$ 4,3 bilhões por uma frota de caças suecos Gripen, informou nesta sexta-feira (14) o presidente Gustavo Petro, que, em meio a tensões com os Estados Unidos, garantiu que seu país poderia ser agredido "de qualquer parte".

O governo colombiano havia anunciado em abril sua decisão de aceitar uma oferta da empresa sueca Saab, mas não havia especificado o montante da negociação, equivalente a 22,7 bilhões de reais na cotação atual, nem o número de aeronaves.

Petro assegurou nesta sexta, durante um evento em uma base militar, que serão 17 aviões, justo quando a Colômbia vive momentos de tensão com Washington pelos ataques a embarcações supostamente utilizadas por narcotraficantes no Caribe e no Pacífico.

O presidente de esquerda garante que, por trás dessas ações, os Estados Unidos desejam se apoderar do petróleo da Venezuela e desestabilizar a região.

Petro assegurou que a frota de aviões de guerra terá a "função de dissuadir a morte de pessoas" dentro do país e "as agressões à Colômbia, venham de onde vierem".

"Em um mundo geopolítico desordenado", essas agressões "poderiam vir de qualquer parte", acrescentou.

Petro é um dos maiores críticos de Donald Trump, que o chamou de "líder do narcotráfico" diante dos altos níveis de produção de cocaína na Colômbia.

O presidente republicano também suspendeu o apoio econômico ao país sul-americano e o retirou da lista de aliados na luta contra as drogas.  

Estados Unidos e França haviam oferecido seus aviões de combate à Colômbia, mas Petro recusou essas ofertas.

Os países da região vivem momentos de tensão depois que o Pentágono anunciou uma nova fase na luta contra as drogas com a chegada ao Mar do Caribe do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford.  

O presidente venezuelano Nicolás Maduro vê essas manobras como uma ameaça.

