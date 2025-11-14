Economia russa tem crescimento quase nulo no 3º trimestre devido a gasto militar

O crescimento econômico russo foi quase nulo no terceiro trimestre, informou a agência estatal de estatísticas nesta sexta-feira (14), devido aos custos da guerra na Ucrânia e às sanções ocidentais. O elevado gasto militar impulsionou inicialmente a economia durante os dois primeiros anos da invasão da Ucrânia iniciada em 2022.

Mas também estimulou a inflação, que agora penaliza o crescimento ao tornar o custo dos empréstimos proibitivo. Segundo a Rosstat, o PIB da Rússia cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao ano anterior. A cifra é significativamente inferior à do trimestre anterior, no qual o PIB cresceu 1,1% em relação ao ano anterior. No entanto, está alinhada às previsões do Banco Central, revisadas para baixo, que apontam para um crescimento de 0,5% a 1% em 2025.

O regulador também espera que a taxa de inflação, que se mantém em torno de 8%, mantenha as taxas de juros em níveis elevados por mais tempo. As empresas russas se queixam do elevado custo dos empréstimos, que freia os investimentos e enfraquece a economia. A queda dos preços do petróleo também representa uma dor de cabeça para o governo, já que as exportações de hidrocarbonetos russos, que continuam apesar das inúmeras sanções impostas, representam uma parte importante das receitas do Estado.