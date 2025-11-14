Coreia do Sul e EUA concluem acordo para construção de submarinos de propusão nuclear

"Uma das maiores variáveis para nossa economia e nossa segurança — as negociações bilaterais sobre comércio, tarifas e segurança — foi concluída", anunciou Lee aos jornalistas.

Coreia do Sul e Estados Unidos concluíram os detalhes de um acordo para a construção de submarinos de propulsão nuclear, anunciou nesta sexta-feira (14) o presidente sul-coreano Lee Jae-myung.

Ele também explicou que os dois países decidiram "seguir em frente com a construção de submarinos de propulsão nuclear".

A Coreia do Sul obteve "o apoio necessário (dos Estados Unidos) para ampliar sua autoridade sobre o enriquecimento de urânio e o reprocessamento de combustível usado", acrescentou.

Uma nota conjunta afirma que "os países se comprometeram a continuar sua colaboração com um grupo de trabalho sobre construção naval para aumentar o número de navios comerciais e militares americanos prontos para o combate".

O documento especifica que Washington deu "seu consentimento" a Seul para a construção dos submarinos, mas o local de fabricação ainda não está claro.