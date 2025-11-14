Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atriz Michelle Yeoh receberá Urso de Ouro no próximo Festival de Berlim

Atriz Michelle Yeoh receberá Urso de Ouro no próximo Festival de Berlim

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A atriz malaia Michelle Yeoh receberá o Urso de Ouro honorário por sua carreira no próximo Festival de Cinema de Berlim em fevereiro, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (13).

A atriz de 63 anos, será recompensada por suas "realizações excepcionais no campo do cinema", destacou o festival em um comunicado.

"Michelle Yeoh é uma artista e intérprete visionária cujo trabalho transcende fronteiras, sejam geográficas, linguísticas ou cinematográficas", declarou Tricia Tuttle, diretora da Berlinale.

O prêmio será entregue na cerimônia de abertura, em 12 de fevereiro de 2026.

O Festival, que ocorrerá de 12 a 22 de fevereiro, é o primeiro grande evento cinematográfico do ano na Europa. Junto com Cannes e Veneza, está entre as principais mostras audiovisuais do continente.

Michelle Yeoh foi membro do júri em 1999 e depois participou dos filmes "Tigre e Dragão" e "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz em 2023, tornando-a a primeira mulher asiática a receber esse prêmio.

Seus primeiros passos no cinema foram nos anos 1980, antes de ingressar em Hollywood em 1997 como a primeira 'garota de James Bond' de origem chinesa em "007 - O Amanhã Nunca Morre", ao lado de Pierce Brosnan.

Durante quatro décadas de filmografia, ela impressionou o público em papéis em filmes de artes marciais como "Tigre e Dragão" em 2000, o drama histórico "Memórias de uma Gueixa" em 2005 e a comédia romântica "Podres de Ricos" em 2018.

fec-pyv/lep/mm/eg/mb/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar