Atriz Michelle Yeoh receberá Urso de Ouro no próximo Festival de Berlim

A atriz malaia Michelle Yeoh receberá o Urso de Ouro honorário por sua carreira no próximo Festival de Cinema de Berlim em fevereiro, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (13). A atriz de 63 anos, será recompensada por suas "realizações excepcionais no campo do cinema", destacou o festival em um comunicado.

"Michelle Yeoh é uma artista e intérprete visionária cujo trabalho transcende fronteiras, sejam geográficas, linguísticas ou cinematográficas", declarou Tricia Tuttle, diretora da Berlinale. O prêmio será entregue na cerimônia de abertura, em 12 de fevereiro de 2026. O Festival, que ocorrerá de 12 a 22 de fevereiro, é o primeiro grande evento cinematográfico do ano na Europa. Junto com Cannes e Veneza, está entre as principais mostras audiovisuais do continente. Michelle Yeoh foi membro do júri em 1999 e depois participou dos filmes "Tigre e Dragão" e "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz em 2023, tornando-a a primeira mulher asiática a receber esse prêmio.