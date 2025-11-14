Astronautas chineses retornam à Terra após mais de seis meses no espaço

Três astronautas chineses retornaram à Terra nesta sexta-feira, 14, após mais de uma semana de atraso devido a danos na cápsula original de volta, provavelmente causados por detritos espaciais. A equipe deixou a espaçonave Shenzhou-20 em órbita e voltou à Terra utilizando a Shenzhou-21, recém-chegada, que transportou uma tripulação substituta de três pessoas para a Estação Espacial Tiangong, informou a Agência Espacial Tripulada da China.

Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie passaram seis meses no espaço e tinham retorno programado originalmente para 5 de novembro, quatro dias após a chegada da nova tripulação. O plano, no entanto, foi adiado por nove dias já que uma janela na cápsula da Shenzhou-20 apresentava pequenas rachaduras, provavelmente causadas pelo impacto de detritos espaciais. Ainda não há confirmação de que a mudança deve afetar as futuras missões à estação espacial. A agência afirmou que a Shenzhou-22 seria lançada, mas não especificou quando.