Após Shein, governo da França denuncia outras seis plataformas na Justiça

Assim como fez com a Shein, o governo da França denunciou outras seis plataformas online, cinco delas (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) por venderem produtos ilegais, anunciou nesta sexta-feira (14) o ministro do Comércio, Serge Papin, ao jornal Le Parisien. A unidade antifraude francesa (DGCCRF) descobriu "que a AliExpress e Joom também vendiam bonecas pedopornográficas" e que Wish, Temu, AliExpress e eBay "vendiam armas de categoria A, como socos ingleses e facões", declarou o ministro.

Além disso, Wish, Temu e Amazon — a sexta plataforma questionada — "não respeitavam suas obrigações de filtrar" as imagens de caráter pornográfico para que menores não pudessem vê-las, adicionou. "Notificamos o procurador da República sobre todas as plataformas que ofereciam conteúdos ilícitos", explicou Serge Papin. "No caso da Shein, também solicitamos sua suspensão perante a Justiça. Qualquer plataforma que comercialize artigos ilícitos receberá o mesmo tratamento", advertiu o ministro. Na semana passada, o governo anunciou que havia constatado a venda de produtos ilícitos em outras plataformas além da empresa chinesa e prometeu que seriam abertos "novos processos" contra elas.