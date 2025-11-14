"A melhor notícia é que Lamine ainda tem 15 anos conosco", diz técnico da Espanha

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, comentou nesta sexta-feira (14) a ausência de Lamine Yamal das duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, garantindo que o jogador permanecerá na 'Roja' por muitos anos. "A melhor notícia é que ele ainda tem 15 anos conosco. Precisamos pensar no presente e no futuro. O presente significa confiar nos jogadores que temos, vencer e deixar a classificação quase encaminhada", declarou De la Fuente na coletiva de imprensa antes da partida contra a Geórgia, em Tbilisi.

"Tudo pode ser melhorado. Todos tentarão melhorar, mas o que precisamos melhorar amanhã é o nosso desempenho", continuou o treinador, que cortou o atacante do Barcelona da lista de convocados após ele ter se submetido a um tratamento invasivo de radiofrequência no púbis. De la Fuente manifestou confiança de que os jogadores atualmente afastados por lesão estarão recuperados para a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Especificamente, ele se referia a jogadores como Nico Williams e Dani Carvajal, além do próprio Yamal. "O calendário está muito apertado. Temos que rezar para que não haja mais lesões, mas infelizmente, certamente teremos alguns contratempos justamente na época em que as decisões precisam ser tomadas", destacou. Questionado sobre a comunicação com as equipes, o técnico espanhol garantiu que "as relações com todos os clubes são maravilhosas".