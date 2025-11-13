Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (13), devido a dúvidas envolvendo os gastos relacionados à inteligência artificial (IA), que afetaram as ações de tecnologia. Os investidores também reduziram suas expectativas sobre novas reduções dos juros pelo Federal Reserve (Fed).

Assim como aconteceu no começo da semana, as grandes ações de tecnologia terminaram o dia no vermelho, como a Nvidia (-3,58%), Tesla (-6,64%) e Alphabet (-2,89%).

Surgiram dúvidas no mercado "sobre a possibilidade de os investimentos importantes em IA se traduzirem em retornos elevados", disse José Torres, da Interactive Brokers. A competição acirrada pelo desenvolvimento da IA generativa levou gigantes do setor a multiplicar seus investimentos, ao nível de dezenas ou até centenas de bilhões de dólares.

Paralelamente, os investidores temem cada vez mais que o Fed suspenda sua política de afrouxamento monetário. A governadora do Fed de Boston, Susan Collins, disse ontem que "a barra está bastante alta" para se considerar um novo corte de juros a curto prazo, e acrescentou que gostaria, primeiramente, de garantir que a inflação desacelerasse "de forma duradoura".

tmc/er/mvl/val/atm/lb/am