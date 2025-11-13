'Vai ficar tudo bem', diz meia Oscar após 3 dias internado com problemas cardíacos

O meia brasileiro Oscar passou seu terceiro dia internado nesta quinta-feira (13) com um problema cardíaco, diagnosticado com síncope vasovagal, informou seu clube, o São Paulo, em meio a notícias na imprensa alertando para uma possível aposentadoria forçada. A síncope vasovagal ocorre devido a uma queda repentina na pressão arterial e na frequência cardíaca, o que reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro.

Oscar, de 34 anos, desmaiou na terça-feira durante exames médicos de rotina realizados pela equipe e foi levado ao hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele está "clinicamente estável", anunciou o São Paulo nesta quinta-feira. "Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", publicou Oscar no Instagram na quarta-feira. Ex-jogador do Chelsea e com 48 jogos pela seleção brasileira, com 12 gols, Oscar retornou nesta temporada ao São Paulo, clube no qual foi revelado nas categorias de base.

Ele veio do Shanghai Port, da China, onde foi duas vezes campeão chinês. Oscar marcou dois gols e deu quatro assistências em 12 partidas no Campeonato Paulista durante o primeiro semestre do ano. Tudo mudou no segundo semestre, com lesões sucessivas que o limitaram a apenas seis jogos no Brasileirão.

Ele disputou sua última partida em julho, na vitória do São Paulo por 2 a 0 contra o Corinthians. O jogador foi titular, mas jogou apenas 16 minutos porque precisou deixar o campo após fraturar três vértebras lombares. Oscar foi convocado novamente pela seleção brasileira em outubro, mas não entrou em campo, retornando ao banco de reservas com uma lesão na panturrilha esquerda.