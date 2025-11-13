Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE investiga Google por penalizar alguns veículos de comunicação em resultados de busca

AFP
A União Europeia abriu, nesta quinta-feira (13), uma investigação contra a Google por suspeitas de que a gigante americana penalize alguns veículos de comunicação em seus resultados de busca.

A investigação é uma demonstração da determinação da UE em regular os gigantes tecnológicos americanos após ameaças de Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos criticou a multa europeia à Google de 2,95 bilhões de euros (cerca de 3,4 bilhões de dólares ou 17,9 bilhões de reais na cotação atual), anunciada em setembro, e ameaçou várias vezes aplicar tarifas à UE.

A Comissão Europeia disse ter encontrado indícios de que a Google "está degradando o conteúdo de sites de veículos de comunicação e outros editores" em seus resultados de pesquisa.

"Nos preocupa que as políticas da Google não permitam que os editores de notícias recebam um tratamento justo, coerente e não discriminatório em seus resultados de busca", destacou Teresa Ribera, a responsável pela concorrência da UE.

"Esta política parece afetar diretamente uma forma comum e legítima de os editores monetizarem seus sites e conteúdos", afirmou a Comissão. 

A investigação ocorre no marco da Lei de Mercados Digitais (DMA), que busca supervisionar as grandes empresas de tecnologia e obrigá-las a se abrirem à concorrência dentro do bloco de 27 países. 

A Google qualificou a investigação como "equivocada" e "sem fundamento", defendendo suas políticas como necessárias para proteger os usuários de 'spam'.

