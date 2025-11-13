Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Scaloni garante que Messi jogará contra Angola

Autor AFP
Tipo Notícia

O técnico da seleção argentina Lionel Scaloni confirmou nesta quinta-feira (13), após chegar a Angola, onde sua equipe disputará um amistoso na sexta-feira, que Lionel Messi terá minutos em campo, assim como outros campeões mundiais.

"Messi jogará, em princípio. Não sei quantos minutos, veremos. Os torcedores poderão vê-lo", afirmou Scaloni em declarações divulgadas pela Associação Argentina de Futebol.

A 'Albiceleste' viajou de Alicante, na Espanha, onde vinha treinando desde segunda-feira e onde foi recebida por uma multidão de mais de 20 mil torcedores no estádio Manuel Martínez Valero, nesta quinta-feira.

O treinador revelou que já definiu a escalação inicial para a partida em Luanda, capital angolana.

"Será um time em que confio plenamente, que já jogou muito junto", observou Scaloni, antes de enfatizar: "Muitos campeões mundiais estarão em campo, e os torcedores poderão desfrutar disso".

Ele também indicou que substituiu os jogadores indisponíveis por outros que vinha observando. A partida "nos ajuda a vê-los em ação e reafirmar o que pensávamos, que eles podem contribuir", destacou.

"Muitos dos nossos jogadores estão em campo buscando uma vaga na seleção para a Copa do Mundo. Não temos nada a perder. Vamos tentar fazer uma boa partida, controlando o jogo à nossa maneira", continuou o treinador.

Scaloni elogiou o adversário africano: "No futebol, a superioridade precisa ser demonstrada em campo, então vamos tentar dar o nosso melhor amanhã (sexta-feira). Foi para isso que viemos. Angola tem bons jogadores de ataque, zagueiros altos com boa capacidade aérea. Todas as equipes têm pontos fortes e fracos".

