Scaloni garante que Messi jogará contra Angola

O técnico da seleção argentina Lionel Scaloni confirmou nesta quinta-feira (13), após chegar a Angola, onde sua equipe disputará um amistoso na sexta-feira, que Lionel Messi terá minutos em campo, assim como outros campeões mundiais. "Messi jogará, em princípio. Não sei quantos minutos, veremos. Os torcedores poderão vê-lo", afirmou Scaloni em declarações divulgadas pela Associação Argentina de Futebol.

A 'Albiceleste' viajou de Alicante, na Espanha, onde vinha treinando desde segunda-feira e onde foi recebida por uma multidão de mais de 20 mil torcedores no estádio Manuel Martínez Valero, nesta quinta-feira. O treinador revelou que já definiu a escalação inicial para a partida em Luanda, capital angolana. "Será um time em que confio plenamente, que já jogou muito junto", observou Scaloni, antes de enfatizar: "Muitos campeões mundiais estarão em campo, e os torcedores poderão desfrutar disso". Ele também indicou que substituiu os jogadores indisponíveis por outros que vinha observando. A partida "nos ajuda a vê-los em ação e reafirmar o que pensávamos, que eles podem contribuir", destacou.