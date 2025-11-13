Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente Paz diz que recebeu Estado boliviano transformado em 'esgoto'

Autor AFP
Tipo Notícia

O novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz (centro-direita), afirmou nesta quinta-feira (13) que a esquerda que governou por 20 anos deixou para ele um país transformado em um "esgoto de dimensões extraordinárias".

Paz, economista de 58 anos, assumiu o poder no sábado. Durante sua campanha eleitoral, qualificou a excessiva burocracia boliviana de "estado-tranca", em alusão ao que denunciava como ineficiência, altos gastos e entraves para a atividade econômica.

"Por onde entramos, ministérios, instituições [...] encontramos, e infelizmente em proporções ou dimensões não esperadas, um esgoto, e é duro dizer isso", afirmou.

Paz falou durante um ato público no Palácio de Governo, depois de nomear uma nova diretoria para o Banco Central da Bolívia.

Os ministros José Gabriel Espinoza (Economia) e Marco Oviedo (Governo) denunciaram nos últimos dias que encontraram em seus ministérios gabinetes vazios e sem documentação.

O novo governo já anunciou auditorias em importantes empresas públicas por suspeitas de corrupção, como a Emapa, distribuidora de alimentos subsidiados, e a petrolífera YPFB, responsável pela importação de combustíveis.

"Estamos fazendo uma autópsia para que venha o novo Estado que esteja a serviço da pátria", disse Paz.

A Bolívia atravessa sua pior crise econômica em quatro décadas por falta de dólares. O governo do ex-presidente Luis Arce deixou as reservas de divisas quase esgotadas para manter uma política universal de subsídios aos combustíveis.

A inflação anualizada em outubro chegou a 19%, depois de um pico de 25% em julho.

Paz insiste em seus discursos que priorizará a meritocracia e a eficiência durante sua administração.

Entre suas principais promessas está um forte corte de "gastos supérfluos" no Estado e a redução gradual dos subsídios que, segundo ele, fomentam o contrabando e a corrupção.

