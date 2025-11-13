Presidente Paz diz que recebeu Estado boliviano transformado em 'esgoto'

O novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz (centro-direita), afirmou nesta quinta-feira (13) que a esquerda que governou por 20 anos deixou para ele um país transformado em um "esgoto de dimensões extraordinárias". Paz, economista de 58 anos, assumiu o poder no sábado. Durante sua campanha eleitoral, qualificou a excessiva burocracia boliviana de "estado-tranca", em alusão ao que denunciava como ineficiência, altos gastos e entraves para a atividade econômica.

"Por onde entramos, ministérios, instituições [...] encontramos, e infelizmente em proporções ou dimensões não esperadas, um esgoto, e é duro dizer isso", afirmou. Paz falou durante um ato público no Palácio de Governo, depois de nomear uma nova diretoria para o Banco Central da Bolívia. Os ministros José Gabriel Espinoza (Economia) e Marco Oviedo (Governo) denunciaram nos últimos dias que encontraram em seus ministérios gabinetes vazios e sem documentação. O novo governo já anunciou auditorias em importantes empresas públicas por suspeitas de corrupção, como a Emapa, distribuidora de alimentos subsidiados, e a petrolífera YPFB, responsável pela importação de combustíveis.

"Estamos fazendo uma autópsia para que venha o novo Estado que esteja a serviço da pátria", disse Paz. A Bolívia atravessa sua pior crise econômica em quatro décadas por falta de dólares. O governo do ex-presidente Luis Arce deixou as reservas de divisas quase esgotadas para manter uma política universal de subsídios aos combustíveis. A inflação anualizada em outubro chegou a 19%, depois de um pico de 25% em julho.