Portugal se beneficia muito da imigração brasileira, diz favorito à presidência do país

Nascido em Moçambique, Melo se mudou para Portugal com a família depois da chamada Revolução dos Cravos em 1974, que derrubou o regime militar português. O almirante, que é líder das pesquisas para a presidência de Portugal, tem ligações com o Brasil por conta do período que morou em São Paulo, entre 1975 e 1979.

O almirante Henrique Gouveia e Melo é o favorito a vencer as próximas eleições presidenciais de Portugal, marcadas para janeiro do ano que vem. Ele foi chefe do Estado-Maior da Armada e ficou conhecido durante a pandemia da Covid-19 por coordenar uma força-tarefa de vacinação que o tornou popular entre os portugueses.

O almirante se considera um "socialista democrata" e espera contribuir para frear o avanço da extrema direita em Portugal. "O meu papel é tentar fazer com que as questões sejam levadas ao centro do espectro político. É preciso reconhecer as razões do avanço da extrema direita e a pressão migratória que o país está sofrendo, mas as soluções devem vir do equilíbrio".

"Nossa economia quer evoluir para uma economia de maior valor acrescentado. No entanto, a transição não é de um dia para o outro e seguimos precisando de uma imigração não tão qualificada", aponta o almirante. "A lei é focada em um projeto de médio prazo e o nosso futuro inclui necessariamente a população brasileira", diz o líder das pesquisas.

Em entrevista ao Estadão , Melo ressaltou a importância da comunidade brasileira em Portugal e minimizou o efeito imediato da lei aprovada na Assembleia da República, que dificulta a entrada de brasileiros que não se enquadram na categoria de "profissionais altamente qualificados".

Ele esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 4 e 8 de outubro para fazer campanha junto a comunidade luso-brasileira e estabelecer contatos com políticos.

O senhor esteve no Brasil em outubro para conversar com a comunidade luso-brasileira e fazer contatos com políticos e também já viveu como imigrante, em Moçambique e no Brasil. Como o senhor avalia a atual presença de brasileiros em Portugal, que tem uma comunidade de 500 mil pessoas?

Em Portugal, o presidente é o chefe de Estado e tem funções de fiscalização do poder público, representação do país e garantidor da ordem institucional, enquanto o primeiro-ministro é o chefe do Executivo.

A população portuguesa às vezes pode ser contra a imigração, mas não contra a imigração brasileira. Eles se incomodam mais com a vinda de pessoas de países que têm uma cultura muito diferente da nossa e criam alguma estranheza na sociedade portuguesa.

E como em todas as imigrações, temos pessoas que vêm para trabalhar em serviços mais simples, mas que são muito importantes para a nossa economia. Os brasileiros se integram facilmente à sociedade portuguesa e têm os mesmos valores que nós. Muitas vezes existe uma tendência a estigmatizar uma comunidade por um aumento do crime, mas os números não indicam uma relação entre a imigração e o crime.

Avalio de forma muito positiva. A comunidade brasileira tem uma presença grande em todo o espectro social. Temos empresários e investidores que querem investir em Portugal, o que é muito positivo para a economia. Também temos engenheiros e outros profissionais altamente especializados que contribuem muito para as nossas empresas.

Neste momento, nós precisamos também de uma imigração não tão qualificada, porque há muitos trabalhos que, se não recorrerem a essa imigração menos qualificada, não poderiam acontecer. Estou falando do setor de serviços, como hotelaria e restaurantes.

A nossa economia quer evoluir para uma economia de maior valor acrescentado. Nós queremos incorporar duas coisas: conhecimento e tecnologia. Nós temos um plano para o futuro que desejamos em relação aos imigrantes. Queremos uma imigração mais qualificada para contribuir com a nossa economia. No entanto, a transição não é de um dia para o outro.

Qual é a sua avaliação sobre a lei aprovada na Assembleia da República que dificulta a entrada de brasileiros, principalmente aqueles que não se enquadram na categoria de "altamente qualificados"?

Esses setores se beneficiam muito da imigração brasileira. Então a lei é focada em um projeto de médio prazo, um desejo do Estado português de fortalecer a sua economia com imigrantes mais preparados.

Mas existe uma diferença entre um desejo e uma realidade. Precisamos de um certo tempo até isso ser praticado. E certamente existirão negociações entre Brasil e Portugal, até pela lei de reciprocidade que existe há muito tempo. E certamente Portugal não vai prescindir das relações que tem com o Brasil. O nosso futuro inclui necessariamente a população brasileira.

Como o senhor avalia a relação entre Brasil e Portugal? Em outras entrevistas, o senhor mencionou a possibilidade de uma aliança econômica entre Portugal, Brasil e Angola, unindo o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Poderia falar mais sobre isso?

Pertencemos a três comunidades diferentes. Portugal pertence à União Europeia, portanto, um grande mercado desenvolvido. O Brasil pertence ao Mercosul, um mercado em grande desenvolvimento, e a Angola pertence a um mercado que está se desenvolvendo e terá, nos próximos 15 anos, a duplicação de sua população.

Nós devemos deixar de lado o modelo colonial antigo, que era o modelo de exploração de uma determinada população e das riquezas de um país a baixo custo, e passar a um modelo de parceria econômica. E esse mercado desenvolvido é bom para todas as economias porque conectam três grandes regiões: África, América do Sul e Europa, que podem ser unidas de forma inteligente por uma estratégia intra mercados através de três países que falam português. E se fizermos de forma inteligente, também dentro do que é a geopolítica mundial, teremos um papel mais relevante.

A Europa está em estado de alerta com a possibilidade de um confronto direto entre a Otan e a Rússia por conta das incursões de drones em países do Leste Europeu e da Escandinávia. O senhor acredita em um conflito direto entre a aliança militar e a Rússia? E Portugal conseguirá chegar à meta do presidente Donald Trump de gastar 5% de seu PIB em defesa?

Bem, eu pessoalmente não acredito nesse conflito direto.

Não acredito porque isso seria a destruição assegurada da Europa. Seria um retrocesso histórico e não interessa nem aos europeus do Ocidente, nem aos europeus do Oriente, ou seja, a Federação Russa. Teremos que encontrar uma solução negociada e é uma paz que, de alguma forma, contemple a existência da Federação Russa e as relações econômicas entre a Federação Russa a União Europeia ou a Europa do Ocidente. Portanto, não acredito num confronto de grande escala. No entanto, a Federação Russa também tem que perceber que não é através da anexação ou ocupação forçada que vai encontrar o seu futuro e que vai se desenvolver no futuro, porque isso será também a destruição da própria Federação Russa.

A meta de 5% do PIB em defesa foi determinada como um aviso à Federação Russa. A economia da Otan é cerca de 30 vezes superior à economia da Rússia. Então, esses 5% mostram que, se a Rússia nos obrigar a investir 5% em defesa, nós iremos esmagar completamente qualquer diferença ou superioridade que a Rússia possa ter. Então a Federação Russa ficaria em uma situação de inferioridade que não está neste momento.

Neste momento, há um relativo equilíbrio. Mas se nós, durante 4 ou 5 anos, gastarmos 5% de nossas economias em defesa, imagina o que isso significaria em relação à Rússia. Eles teriam que investir 70% de seu PIB para emparelhar minimamente com este número. Por isso, os 5% estão dentro de uma perspectiva de um novo mundo que tem um desafio estratégico no Pacífico e continua se preocupando com o Atlântico.

Não me parece que Portugal vai chegar aos 5%, mas certamente vamos chegar aos 3% ou 3,5%. E Portugal, como integrante da Otan e da UE, fará o seu esforço correspondente. Tenho defendido que esse esforço seja mais moderado, porque não me parece que a Rússia vai exigir o esforço de 5%.

O senhor afirmou em uma entrevista que se identifica politicamente entre o socialismo e a social-democracia. Por que o senhor acredita que a direita radical está crescendo em Portugal e no resto da Europa?

Os sistemas políticos, sejam eles quais forem, atingem ciclicamente períodos de cansaço. E quando atingem esses períodos, existem duas formas de se alterar, ou por renovação interna do próprio sistema ou por uma revolução que acaba por renovar o sistema de forma mais violenta.

Acredito que estamos perante uma renovação interna. Agora, a população está mais à direita, mas antes esteve mais à esquerda e isso faz parte do jogo democrático. As soluções de esquerda contribuíram para uma melhora do Estado de bem-estar social, que virou uma marca da União Europeia. Já as políticas de direita contribuem mais para o desenvolvimento da economia de forma mais rápida.

O meu papel é tentar fazer com que as questões sejam levadas ao centro do espectro político. Quero dizer que o protesto da população não deve ser extremado. É preciso reconhecer as razões do avanço da extrema direita, mas temos que encontrar soluções no centro.

É necessário reconhecer que a Europa está votando mais na direita porque sofreu uma grande pressão migratória. E essa pressão influenciou as decisões políticas. Não acredito que a guinada a direita esteja relacionada a soluções econômicas de direita ou contra o Estado de bem-estar social, mas sim a essa questão da imigração.

As migrações sempre existiram ao longo da história humana e fazem parte dos processos humanos de mistura. Mas as pessoas estão sentindo essa pressão.

Na semana passada o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ele fez isso algumas semanas depois da Assembleia-Geral da ONU, onde muitos países do Ocidente, incluindo Portugal, anunciaram o reconhecimento do Estado palestino. Como o senhor avalia essa decisão de Portugal?

A decisão de Portugal foi uma reação ao que aconteceu na Faixa de Gaza. O Estado de Israel tem o direito de se defender e eu sempre apoiei Israel em suas ações preventivas, como nas questões nucleares com o Irã e contra os proxies de Teerã no Oriente Médio.

No entanto, a guerra entre Israel e Hamas foi brutal. Os ataques de 7 de outubro de 2023 quebraram todos os tipos de barreiras e a inicio da resposta israelense inicial foi proporcional. No entanto, com o tempo, a guerra foi se tornando desproporcional e quase uma punição bíblica aos palestinos.

Isso não pode ser aceito. Portanto, o reconhecimento do Estado da Palestina foi uma forma de mostrar ao atual governo radical de Israel que este caminho irá isolar progressivamente o país, o que não seria positivo para Israel. O reconhecimento fez parte de uma pressão diplomática sobre Israel, mas muitas coisas precisam ser resolvidas para que o Estado da Palestina realmente se concretize.

O que Portugal e a comunidade internacional querem é que o povo palestino tenha um território em que se possa viver em paz, se desenvolver economicamente e sem ser uma ameaça a segurança do Estado de Israel.