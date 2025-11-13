Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Portugal perde para Irlanda e vai lutar por vaga na Copa de 2026 na última rodada

Portugal perde para Irlanda e vai lutar por vaga na Copa de 2026 na última rodada

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ineficaz no ataque, nervoso na defesa, Portugal foi surpreendido e perdeu por 2 a 0 para a Irlanda nesta quinta-feira (13), em Dublin, adiando sua possível classificação para a Copa do Mundo de 2026 para o jogo decisivo de domingo, contra a Armênia. 

Os irlandeses abriram o placar em um escanteio por meio de Troy Parrott (18'), que ampliou a vantagem pouco antes do intervalo (45'+1). 

Como símbolo da frustração da seleção portuguesa, seu capitão Cristiano Ronaldo foi expulso aos 60 minutos de jogo devido a uma cotovelada nas costas de Dara O'Shea. 

Portugal permanece na liderança do Grupo F com 10 pontos, dois à frente da Hungria, que venceu a Armênia por 1 a 0 em Erevan, no outro jogo desta rodada, também disputado nesta quinta-feira. 

A Irlanda está em terceiro lugar com 7 pontos.

tsc/cyj/iga/ag/aam/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar