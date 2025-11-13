Portugal perde para Irlanda e vai lutar por vaga na Copa de 2026 na última rodada

Ineficaz no ataque, nervoso na defesa, Portugal foi surpreendido e perdeu por 2 a 0 para a Irlanda nesta quinta-feira (13), em Dublin, adiando sua possível classificação para a Copa do Mundo de 2026 para o jogo decisivo de domingo, contra a Armênia.

Os irlandeses abriram o placar em um escanteio por meio de Troy Parrott (18'), que ampliou a vantagem pouco antes do intervalo (45'+1).