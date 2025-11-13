Pfizer conclui compra da especialista em obesidade Metsera após disputa com Novo Nordisk

A gigante farmacêutica americana Pfizer anunciou, nesta quinta-feira (13), que concluiu a compra da empresa de biotecnologia Metsera por cerca de 10 bilhões de dólares (52,74 bilhões de reais), após uma acirrada disputa com a dinamarquesa Novo Nordisk. A aprovação dos acionistas da Metsera, uma empresa americana especializada em tratamentos contra a obesidade, abre caminho para que a Pfizer entre no mercado de medicamentos para perda de peso, um setor em rápido crescimento.

"Este passo estratégico representa mais do que uma transação: é um investimento deliberado no futuro da medicina", comentou Albert Bourla, diretor executivo da Pfizer. "Com a aquisição da Metsera, estamos direcionando nossos recursos para uma das áreas terapêuticas de maior impacto e crescimento, nos posicionando para influenciar seu futuro", acrescentou, segundo um comunicado de imprensa. Sua oferta de compra foi de até 86,25 dólares por ação, com o valor aproximado do acordo sendo de 10 bilhões de dólares. A Pfizer pagou 65,60 dólares por ação da Metsera em dinheiro, o que representa cerca de 7 bilhões de dólares (R$ 36,92 bilhões). Além disso, existem direitos que podem gerar receitas adicionais de 20,65 dólares por ação.

A possível venda da Metsera para a Novo Nordisk havia suscitado preocupações sobre possíveis implicações antimonopólio. A Novo Nordisk produz os medicamentos Wegovy, para perda de peso, e Ozempic, para diabetes e que possui benefícios para o emagrecimento. Espera-se que esta transação impacte os lucros da Pfizer até 2030, devido aos investimentos necessários em "vários produtos promissores nas etapas finais de desenvolvimento", afirmou o grupo. A Metsera, agora uma subsidiária da Pfizer, havia chegado em setembro a um acordo de compra com o grupo americano por um valor empresarial de 4,9 bilhões de dólares (R$ 25,84 bilhões).

Porém, em 30 de outubro, a Novo Nordisk surpreendeu a Pfizer ao apresentar uma oferta não solicitada de entre 6 a 9 bilhões de dólares (R$ 31,65 a 47,47 bilhões), sujeita a certas condições. Nos dias seguintes, a Pfizer e a Novo Nordisk travaram uma guerra de ofertas, até que o grupo dinamarquês acabou retirando sua proposta no sábado após uma "consideração minuciosa" que o levou a decidir não aumentá-la. No dia anterior, o conselho administrativo da Metsera havia apoiado a oferta da Pfizer, que era ligeiramente superior à da Novo Nordisk.