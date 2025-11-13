Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pfizer conclui compra da especialista em obesidade Metsera após disputa com Novo Nordisk

Autor AFP
Tipo Notícia

A gigante farmacêutica americana Pfizer anunciou, nesta quinta-feira (13), que concluiu a compra da empresa de biotecnologia Metsera por cerca de 10 bilhões de dólares (52,74 bilhões de reais), após uma acirrada disputa com a dinamarquesa Novo Nordisk.

A aprovação dos acionistas da Metsera, uma empresa americana especializada em tratamentos contra a obesidade, abre caminho para que a Pfizer entre no mercado de medicamentos para perda de peso, um setor em rápido crescimento.

"Este passo estratégico representa mais do que uma transação: é um investimento deliberado no futuro da medicina", comentou Albert Bourla, diretor executivo da Pfizer.

"Com a aquisição da Metsera, estamos direcionando nossos recursos para uma das áreas terapêuticas de maior impacto e crescimento, nos posicionando para influenciar seu futuro", acrescentou, segundo um comunicado de imprensa.

Sua oferta de compra foi de até 86,25 dólares por ação, com o valor aproximado do acordo sendo de 10 bilhões de dólares.

A Pfizer pagou 65,60 dólares por ação da Metsera em dinheiro, o que representa cerca de 7 bilhões de dólares (R$ 36,92 bilhões). Além disso, existem direitos que podem gerar receitas adicionais de 20,65 dólares por ação.

A possível venda da Metsera para a Novo Nordisk havia suscitado preocupações sobre possíveis implicações antimonopólio. A Novo Nordisk produz os medicamentos Wegovy, para perda de peso, e Ozempic, para diabetes e que possui benefícios para o emagrecimento.

Espera-se que esta transação impacte os lucros da Pfizer até 2030, devido aos investimentos necessários em "vários produtos promissores nas etapas finais de desenvolvimento", afirmou o grupo.

A Metsera, agora uma subsidiária da Pfizer, havia chegado em setembro a um acordo de compra com o grupo americano por um valor empresarial de 4,9 bilhões de dólares (R$ 25,84 bilhões).

Porém, em 30 de outubro, a Novo Nordisk surpreendeu a Pfizer ao apresentar uma oferta não solicitada de entre 6 a 9 bilhões de dólares (R$ 31,65 a 47,47 bilhões), sujeita a certas condições.

Nos dias seguintes, a Pfizer e a Novo Nordisk travaram uma guerra de ofertas, até que o grupo dinamarquês acabou retirando sua proposta no sábado após uma "consideração minuciosa" que o levou a decidir não aumentá-la.

No dia anterior, o conselho administrativo da Metsera havia apoiado a oferta da Pfizer, que era ligeiramente superior à da Novo Nordisk.

Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estavam obesas e mais de 800 milhões sofriam de diabetes em 2022, segundo dados da Organização Mundial da Saúde.

