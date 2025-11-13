Petróleo sobe em um mercado que avalia a demanda

Os preços do petróleo registraram uma leve alta nesta quinta-feira (13) após recuarem na véspera, com os operadores projetando as perspectivas de demanda após a publicação de vários relatórios importantes. O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em janeiro, subiu 0,48%, para 63,01 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em dezembro, ganhou 0,34% e foi a 58,69 dólares. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Agência Internacional de Energia (AIE) publicaram na quarta e quinta-feira, respectivamente, seus relatórios mensais sobre o estado do mercado petrolífero. Ambos os organismos esperavam que a produção superasse as expectativas para o ano em curso e para o próximo ano. Suas perspectivas fizeram os preços do petróleo caírem desde quarta-feira. No entanto, nos relatórios "a demanda está muito forte" e "supera os 100 milhões de barris por dia", destacou à AFP John Kilduff, da firma Again Capital.