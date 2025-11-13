CLIMA EMISSÕES: Emissões de CO2 geradas por combustíveis fósseis vão bater recorde em 2025

O presidente Donald Trump sancionou na quarta-feira (12) a lei que encerrou a paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, após 43 dias de uma dura disputa política entre republicanos e democratas.

A França recorda, nesta quinta-feira (13), o décimo aniversário dos atentados extremistas mais violentos registrados em seu território, que deixaram 130 mortos em Paris e feridas que permanecem abertas.

PARIS:

Dez anos de reconstrução para vítimas dos atentados de 2015 em Paris

Dez anos depois de sobreviver ao pior atentado jihadista em Paris, Eva considera essa tragédia como "parte" dela e, pela primeira vez, quebra o silêncio para relatar como tenta superar esse ataque que comoveu profundamente a sociedade francesa.

=== CLIMA EMISSÕES ===

PARIS:

Emissões de CO2 geradas por combustíveis fósseis vão bater recorde em 2025, diz estudo

O ano de 2025 vai registrar um recorde de emissões globais de CO2 geradas por combustíveis fósseis, destaca um estudo publicado nesta quinta-feira (13, data local). A pesquisa alerta que pode ser impossível limitar o aquecimento global a +1,5°C.

=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump 'sabia sobre as garotas', segundo e-mail de Jeffrey Epstein

Legisladores democratas dos Estados Unidos divulgaram e-mails nos quais o criminoso sexual Jeffrey Epstein sugere que Donald Trump sabia "sobre as garotas" do financista e que "passou horas" com uma de suas vítimas em sua casa.

SANTIAGO:

'Fiz minha vida aqui': medo cresce entre migrantes em situação irregular no Chile

Morando perto de um antigo lixão de Santiago, a venezuelana Suhey García renasceu com sua família após migrar em 2020. Com a eleição de um novo governo no Chile, ela pode ser deportada. Só assim ela partirá. "Fiz minha vida aqui", diz à AFP.

-- ÁFRICA

ZANZIBAR:

Cultivo de esponjas marinhas é salva-vidas para as mulheres de Zanzibar

Todas as manhãs, mulheres vestidas com hijab e túnicas longas entram nas águas turquesa de Zanzibar para trabalhar em seus cultivos de esponjas marinhas, uma nova fonte de renda que lhes permitiu reconstruir suas vidas após perderem seu sustento anterior devido às mudanças climáticas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LISBOA:

Corrida se acelera para desenvolver estações espaciais privadas

Com o Haven-1, um cilindro de quatro metros de diâmetro e dez metros de comprimento, a empresa americana Vast entra na corrida para construir a primeira estação espacial privada do mundo.

BRUXELAS:

Material à base de cogumelos supera o plástico nas embalagens de startup belga

Em uma linha de produção em Bruxelas, Julien Jacquet apresenta uma fileira de embalagens brancas de sabão, produzidas na que é considerada a primeira fábrica europeia de pacotes à base de cogumelos.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

