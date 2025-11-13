O que se sabe sobre o escândalo de corrupção que abala a Ucrânia

Em plena invasão russa, a Ucrânia enfrenta um escândalo de corrupção em grande escala que resultou na renúncia de dois ministros e levou o presidente Volodimir Zelensky a sancionar um de seus aliados próximos. Veja o que se sabe sobre o caso de desvio massivo de fundos no setor energético, uma das piores crises que Zelensky teve que enfrentar desde o início da guerra em 2022.

- "Operação Midas" - A operação, batizada "Midas" em referência ao personagem mitológico que transformava em ouro tudo o que tocava, foi revelada na segunda-feira pela Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU). Segundo o órgão, foram realizadas 70 buscas para desmantelar uma rede que teria desviado cerca de 100 milhões de dólares (531,75 milhões de reais). Cinco pessoas foram detidas, entre elas um ex-assessor do Ministério da Energia e um alto cargo da empresa estatal Energoatom. De acordo com a NABU, o esquema obrigava subcontratantes a pagar subornos de 10% a 15% do valor de seus contratos para evitar bloqueios nos pagamentos ou perder o status de fornecedor. Além disso, teria sido instaurada uma cadeia de comando paralela com "gestores nas sombras", e o dinheiro era lavado majoritariamente por meio de empresas estrangeiras.

- Zelensky sob pressão - A comoção aumentou com a revelação do nome do suposto mentor por trás do sistema: Timur Mindich, empresário de 46 anos e amigo próximo de Zelensky. Coproprietário da Kvartal 95 - a produtora fundada pelo presidente antes de entrar na política -, Mindich teria deixado o país pouco antes do escândalo, possivelmente rumo a Israel.

Ele é acusado de "controlar" a lavagem de dinheiro e sua distribuição. Também se suspeita que tenha influenciado em decisões de altos funcionários, incluindo o ex-ministro da Defesa Rustem Umerov, agora secretário do Conselho de Segurança Nacional. O entorno presidencial assegurou à AFP que Zelensky foi pego de surpresa e apoia "plenamente" a investigação. Em resposta às críticas, o presidente exigiu a renúncia do ministro da Justiça, German Galushchenko, e da ministra da Energia, Svitlana Grinchuk.

Galushchenko, ex-ministro da Energia, é acusado de ter recebido "benefícios pessoais", enquanto Grinchuk, embora por enquanto não esteja diretamente implicada, é considerada próxima a ele. Embora a União Europeia não tenha reagido oficialmente, o chefe do governo alemão Friedrich Merz instou Zelensky a combater a corrupção "com energia". - Casos anteriores -