Motorista perde o controle e atropela multidão com um caminhão na Coreia do Sul

Duas pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas após serem atropeladas por um caminhão em um mercado ao ar livre na Coreia do Sul nesta quinta-feira, 13. O acidente aconteceu pouco antes das 11h (horário local), na cidade de Bucheon, perto da capital Seul.

Segundo a polícia, um homem de 60 anos teria perdido o controle do veículo. Ainda de acordo com a forma, o homem, que não identificado, não estava sob a influência de álcool ou drogas.