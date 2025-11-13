MLS vai mudar seu calendário em 2027 para adaptá-lo ao europeu

A MLS vai revolucionar o formato de seu calendário de temporada a partir de 2027 para alinhá-lo às principais ligas do mundo. A liga norte-americana (MLS), que está prestes a concluir sua 30ª temporada, aprovou essa mudança histórica nesta quinta-feira (13), após dois anos de análises.

Atualmente, a temporada regular dura quase 10 meses ininterruptos, do início da temporada regular no final de fevereiro até o início de dezembro. A MLS está atualmente na fase de playoffs, que culminará na final em 6 de dezembro, com o Inter Miami de Lionel Messi em busca de seu primeiro título da liga. Com esse formato, a MLS evitou que seus 30 times — 27 americanos e três canadenses — competissem durante os meses mais frios do inverno do Hemisfério Norte. Com a mudança, aprovada nesta quinta-feira pelos proprietários das franquias, a partir da temporada 2027-2028, a MLS começará em julho e coroará seu campeão no final de maio.

Este novo calendário, semelhante ao do futebol europeu, também inclui uma pausa de inverno entre meados de dezembro e o início de fevereiro. Para fazer a mudança para esse modelo, a MLS vai organizar uma temporada de transição de fevereiro a maio de 2027, com uma temporada regular de 14 jogos e playoffs, conforme anunciado. A transformação ocorrerá um ano depois de os Estados Unidos sediarem sua segunda Copa do Mundo, em 2026, desta vez ao lado de Canadá e México, na qual se depositam as esperanças para o crescimento do 'soccer' no gigante norte-americano.

"Hoje, nossos proprietários tomaram uma decisão que acredito ser uma das mais importantes da história da nossa liga", comentou Don Garber, comissário da MLS, em uma coletiva de imprensa por videoconferência após a reunião dos proprietários em Palm Beach, na Flórida. "Mudar o formato da competição é algo que as ligas raramente fazem", reconheceu o dirigente. A mudança, entre outras repercussões, permitirá que a janela de transferências da MLS seja alinhada ao mercado internacional.

As equipes terão, assim, mais oportunidades de comprar e vender jogadores sem que essas operações impactem seus elencos no meio da temporada. - Preocupação com clima - Com esse formato, a MLS também espera reduzir os atuais conflitos de calendário entre alguns de seus jogos e as partidas das seleções nacionais.