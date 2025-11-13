Itália vence na visita à Moldávia (2-0) e adia festa da Noruega

Após esta quinta vitória em cinco jogos desde que Gennaro Gattuso assumiu o comando técnico, a 'Azzurra' ocupa a segunda posição do Grupo I com 18 pontos.

A Itália sofreu mais do que o esperado para conseguir uma vitória por 2 a 0 sobre a Moldávia nesta quinta-feira (13), em Chisinau, e segue sonhando com uma classificação direta para a Copa do Mundo de 2026, que está praticamente garantida pela Noruega.

Antes da última partida das Eliminatórias, no domingo, no San Siro, a 'Nazionale' está três pontos atrás da Noruega, sua próxima adversária, que derrotou a Estônia por 4 a 1 com dois gols de Erling Haaland e dois de Alexander Sørloth.

No entanto, mesmo que a Itália vença a seleção nórdica, provavelmente terá que se contentar com a repescagem: seu saldo de gols, principal critério de desempate para equipes com o mesmo número de pontos, é significativamente pior (+12 contra +29).

Até Gianluca Mancini abrir o placar de cabeça aos 88 minutos, a Noruega estava virtualmente classificada para sua primeira Copa do Mundo desde 1998.

A esperança italiana Francesco Pio Esposito, de 20 anos, marcou o segundo gol nos acréscimos (90+2').