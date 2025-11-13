Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália não poderá contar com Lorenzo Musetti na Copa Davis

A Itália, atual bicampeã da Copa Davis, que já não poderá contar com Jannik Sinner para a fase final da edição de 2025 (de 18 a 23 de novembro), também terá o desfalque de Lorenzo Musetti, que desistiu após a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz nesta quinta-feira (13), no ATP Finals. 

"Decidi, devido à minha condição física e à minha situação familiar, não jogar a Copa Davis", declarou o número 9 do mundo, cuja companheira está prestes a dar à luz seu segundo filho nos próximos dias.

"É uma decisão que lamento e que me decepciona, mas este ano, infelizmente, será sem minha presença", acrescentou. 

No torneio que reúne os oito melhores jogadores do ano em Turim, Musetti derrotou o australiano Alex De Minaur por 7-5, 3-6 e 7-5, mas perdeu para Taylor Fritz (6-3 e 6-4) e Alcaraz (6-4 e 6-1). 

A Itália não contará com seus dois melhores jogadores em Bolonha, já que o número 2 do mundo, Jannik Sinner, estará ausente para se preparar melhor para a temporada de 2026. 

Sinner e Musetti foram os dois principais responsáveis pelos títulos italianos de 2023 e 2024, encerrando um jejum para o tênis italiano, que não conquistava a Copa Davis desde 1976.

