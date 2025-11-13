Israel recebe corpo de um dos quatro últimos reféns do Hamas

Israel recebeu nesta quinta-feira (13) o corpo de um dos últimos quatro reféns do Hamas mantidos na Faixa de Gaza, que foi entregue à Cruz Vermelha no território palestino, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O caixão foi encaminhado pela Cruz Vermelha ao Exército de Israel e ao serviço de segurança Shin Bet na Faixa de Gaza, e será levado para Israel, onde será identificado.