Israel recebe corpo de um dos quatro últimos reféns do Hamas

Autor AFP
Tipo Notícia

Israel recebeu nesta quinta-feira (13) o corpo de um dos últimos quatro reféns do Hamas mantidos na Faixa de Gaza, que foi entregue à Cruz Vermelha no território palestino, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O caixão foi encaminhado pela Cruz Vermelha ao Exército de Israel e ao serviço de segurança Shin Bet na Faixa de Gaza, e será levado para Israel, onde será identificado.

Como parte do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro, o Hamas libertou 20 reféns e prometeu devolver o corpo de outras 28 pessoas. Desde então, entregou a Israel a maioria dos corpos, e restavam quatro na Faixa de Gaza: os de três israelenses e um tailandês.

