Índia anuncia plano de US$ 5 bilhões para limitar impacto das tarifas americanas

A Índia anunciou nesta quinta-feira (13) um plano de 5 bilhões de dólares (26,4 bilhões de reais) para reforçar a competitividade de suas exportações e limitar o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro Narendra Modi informou em um comunicado que o governo aprovou uma Missão de Promoção das Exportações (EPM) para "melhorar a competitividade exportadora".

Washington impõe tarifas de 50% a Nova Délhi em retaliação por suas compras de petróleo russo. O programa, com um orçamento de quase 3 bilhões de dólares, deve prosseguir até o ano fiscal 2030-2031 e substituirá vários planos anteriores. O objetivo é ajudar os pequenos fabricantes a conseguir acesso a financiamento comercial mais barato, para que possam atender às normas de qualidade internacionais. "Apoio prioritário será concedido aos setores afetados pelos recentes aumentos das tarifas globais", afirmou o Ministério do Comércio em um comunicado.