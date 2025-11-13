Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Funcionários da Boeing encerram greve após ratificarem acordo sobre novo contrato

Autor AFP
Mais de 3 mil funcionários de várias fábricas de material militar da Boeing ratificaram, nesta quinta-feira (13), o contrato coletivo proposto pela companhia aeronáutica, encerrando mais de 100 dias de greve, anunciou a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores (IAM) em um comunicado.

Esta foi a quinta vez que os filiados ao sindicato votaram uma proposta de acordo para os próximos cinco anos.

Na consulta anterior, realizada em 26 de outubro, 51% dos votantes rejeitaram a oferta da direção. A IAM não divulgou os números da votação desta quinta-feira.

Trabalhadores de fábricas nos estados americanos de Missouri e Illinois iniciaram a greve em 4 de agosto.

"Estamos orgulhosos de nossos membros terem lutado juntos e estamos prontos para voltar a construir os aviões militares mais avançados do mundo", afirmou o sindicato.

"Estamos satisfeitos com os resultados e esperamos reunir toda a nossa equipe em 17 de novembro", declarou a Boeing em um comunicado.

A empresa aumentou em sua última proposta de US$ 3 mil (R$ 15.822) para US$ 6 mil (R$ 31.645) o bônus que cada funcionário receberá pela ratificação do acordo e "garantiu" que os grevistas recuperarão seus postos de trabalho.

Em 4 de setembro, a Boeing começou a contratar trabalhadores "permanentes" para substituir os grevistas.

Como na oferta anterior, o salário base anual passará de uma média de US$ 75 mil (R$ 395.565) para US$ 109 mil (R$ 574.887) dentro de cinco anos, quando termina o acordo coletivo ratificado.

