Funcionários da Boeing encerram greve após ratificarem acordo sobre novo contrato

Mais de 3 mil funcionários de várias fábricas de material militar da Boeing ratificaram, nesta quinta-feira (13), o contrato coletivo proposto pela companhia aeronáutica, encerrando mais de 100 dias de greve, anunciou a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores (IAM) em um comunicado. Esta foi a quinta vez que os filiados ao sindicato votaram uma proposta de acordo para os próximos cinco anos.

Na consulta anterior, realizada em 26 de outubro, 51% dos votantes rejeitaram a oferta da direção. A IAM não divulgou os números da votação desta quinta-feira. Trabalhadores de fábricas nos estados americanos de Missouri e Illinois iniciaram a greve em 4 de agosto. "Estamos orgulhosos de nossos membros terem lutado juntos e estamos prontos para voltar a construir os aviões militares mais avançados do mundo", afirmou o sindicato. "Estamos satisfeitos com os resultados e esperamos reunir toda a nossa equipe em 17 de novembro", declarou a Boeing em um comunicado.