Economia britânica desacelera a duas semanas do anúncio de seu orçamento anual

A economia britânica desacelerou novamente no terceiro trimestre e seu PIB cresceu apenas 0,1%, um novo revés para o governo trabalhista duas semanas antes do anúncio de seu orçamento anual, que inclui possíveis aumentos de impostos e cortes de gastos.

O Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS) divulgou esse leve crescimento do PIB nesta quinta-feira (13). No primeiro trimestre do ano, a economia britânica cresceu 0,7%; no segundo, 0,3%, em grande parte devido às tarifas impostas por Donald Trump.