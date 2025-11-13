China convoca embaixador do Japão por comentários de primeira-ministra sobre Taiwan

Pequim convocou o embaixador do Japão pelos comentários de sua nova primeira-ministra sobre Taiwan, uma ilha de governo democrático que a China reivindica como parte de seu território, informou a imprensa estatal do gigante asiático nesta sexta-feira (14, data local).

Sanae Takaichi, a primeira mulher a governar Japão, disse na semana passada, no Parlamento, que ataques armados da China contra Taiwan poderiam justificar o envio de tropas para apoiar a ilha em virtude da "autodefesa coletiva".