Bolsas operam em alta com final do 'shutdown' nos Estados Unidos

Os congressistas em Washington aprovaram na noite de quarta-feira um acordo orçamentário que permitiu acabar com o 'shutdown' mais longo da história.

As Bolsas asiáticas fecharam em alta na quinta-feira (13), enquanto as europeias prosseguiam com os ganhos registrados na quarta-feira, após um acordo nos Estados Unidos para encerrar a prolongada paralisação do governo.

O presidente Donald Trump sancionou o acordo que possibilita a reabertura de serviços cruciais, como a divulgação de indicadores econômicos, após 43 dias de paralisação.

As Bolsas de Tóquio, Hong Kong, Xangai, Seul, Singapura, Mumbai, Manila, Bangcoc e Jacarta fecharam em alta nesta quinta-feira - Sydney, Wellington e Taipé registraram quedas.

As Bolsas europeias tiveram resultados positivos na quarta-feira graças ao fim do 'shutdown' nos Estados Unidos, com recordes durante a sessão ou no fechamento de Londres, Madri, Milão e do índice europeu Stoxx Europe 600.

"É o fim da paralisação federal mais longa da história política dos Estados Unidos. Nesse confronto, os democratas não conseguiram obter muito, contribuindo para alimentar a divisão interna do partido", comentaram analistas da Natixis.