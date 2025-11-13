Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas operam em alta com final do 'shutdown' nos Estados Unidos

Autor AFP
Tipo Notícia

As Bolsas asiáticas fecharam em alta na quinta-feira (13), enquanto as europeias prosseguiam com os ganhos registrados na quarta-feira, após um acordo nos Estados Unidos para encerrar a prolongada paralisação do governo.

Os congressistas em Washington aprovaram na noite de quarta-feira um acordo orçamentário que permitiu acabar com o 'shutdown' mais longo da história.

O presidente Donald Trump sancionou o acordo que possibilita a reabertura de serviços cruciais, como a divulgação de indicadores econômicos, após 43 dias de paralisação.

As Bolsas de Tóquio, Hong Kong, Xangai, Seul, Singapura, Mumbai, Manila, Bangcoc e Jacarta fecharam em alta nesta quinta-feira - Sydney, Wellington e Taipé registraram quedas.

As Bolsas europeias tiveram resultados positivos na quarta-feira graças ao fim do 'shutdown' nos Estados Unidos, com recordes durante a sessão ou no fechamento de Londres, Madri, Milão e do índice europeu Stoxx Europe 600.

"É o fim da paralisação federal mais longa da história política dos Estados Unidos. Nesse confronto, os democratas não conseguiram obter muito, contribuindo para alimentar a divisão interna do partido", comentaram analistas da Natixis.

