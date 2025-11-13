Alemanha só depende de si para garantir vaga na Copa do Mundo de 2026

Após a derrota na estreia na visita à Eslováquia, no início de setembro, a Alemanha subiu para o topo do seu grupo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e agora tem o próprio destino nas mãos nas duas últimas rodadas europeias para evitar a repescagem de março. "Não dependemos de outros resultados, apenas dos nossos, o que é bom. Nos colocamos em uma situação muito boa, apesar de um mês de setembro muito ruim", disse o técnico Julian Nagelsmann no início da pré-temporada em Wolfsburg, enfatizando que "não vamos subestimar nada".

Em uma campanha de classificação reduzida para três janelas e seis jogos, a Alemanha, derrotada por 2 a 0 pela Eslováquia em Bratislava na estreia, esteve sempre sob pressão. Como consequência direta desse tropeço inicial, a 'Mannschaft' terá que esperar até a última rodada para garantir sua vaga no torneio que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Desde a derrota em Bratislava, os alemães venceram a Irlanda do Norte (3-1 e 1-0) e o Luxemburgo (4-0), assumindo a liderança do grupo com nove pontos, empatados com a Eslováquia, mas com um saldo de gols melhor (+5 contra +3) e três pontos à frente da Irlanda do Norte (que tem 6 pontos e saldo de +1). - Vários desfalques no ataque -

Nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), a Alemanha viaja para enfrentar o Luxemburgo, que já está eliminado, enquanto a Eslováquia recebe a Irlanda do Norte. Três dias depois, a Alemanha recebe a Eslováquia em Leipzig para uma possível 'final' do grupo. Caso não termine em primeiro lugar no grupo, os alemães se classificarão para os playoffs, independentemente do resultado.

"Ofensivamente, tenho a impressão de que não fomos suficientemente perigosos em outubro, embora tenhamos marcado os gols necessários para vencer as partidas", disse Nagelsmann. O treinador terá que lidar novamente com vários desfalques no ataque, principalmente Jamal Musiala, que se recupera no Bayern de Munique da grave lesão sofrida na Copa do Mundo de Clubes no início de julho (uma fratura na fíbula), além de Kai Havertz e Niclas Füllkrug, entre outros. - Duas vitórias: cabeça de chave -

Nagelsmann convocou Leroy Sané, que esteve ausente em setembro e outubro, e também o jovem Said El Mala, de 19 anos. Se a Alemanha se garantir na Copa do Mundo, duas vitórias nesta janela de novembro permitiriam que a 'Mannschaft' mantivesse a 10ª posição no ranking da Fifa e, assim, se tornasse cabeça de chave no sorteio do Mundial, que será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington. Após as decepções na Copa da Rússia-2018 (eliminada na primeira fase), na Euro de 2021 (oitavas de final) e no Mundial do Catar-2022 (primeira fase), a Alemanha havia caído para a 16ª posição em 2024, antes de subir para a nona em 2025, graças ao seu desempenho na Euro-2024 (derrota nas quartas de final para a Espanha na prorrogação) e à sua colocação na Liga das Nações de 2025 (quarto lugar).