Alcaraz avança às semifinais do ATP Finals após vitória de De Minaur sobre Fritz
O tenista australiano Alex de Minaur, sétimo colocado no ranking mundial, ainda tem chances de chegar às semifinais do ATP Finals graças a sua vitória nesta quinta-feira (13) em Turim sobre o americano Taylor Fritz (6º), resultado que também garantiu a classificação do número um do mundo, Carlos Alcaraz.
De Minaur, de 26 anos, conquistou seu primeiro triunfo em uma partida do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores do ano, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-4.
Fritz, que venceu o italiano Lorenzo Musetti, mas foi derrotado por Alcaraz em suas duas primeiras partidas em Turim, perdeu todas as esperanças de chegar às semifinais, como havia feito em suas duas primeiras participações.
"Finalmente consegui vencer uma partida aqui... O que tiver que ser, será. Vou tentar relaxar e ver o que acontece esta noite", disse de Minaur.
O australiano quebrou o saque do adversário no terceiro game do primeiro set. Embora Fritz, finalista do ATP Finals de 2024, tenha recuperado rapidamente a quebra no primeiro set, ele desmoronou no tiebreak, onde o adversário rapidamente ficou em vantagem.
Um cenário semelhante se desenrolou no segundo set, com Fritz perdendo o saque no segundo game e não conseguindo quebrar o serviço de volta, permitindo que De Minaur consolidasse seu domínio em seu segundo match point.
Graças a esse resultado, Alcaraz garantiu uma vaga nas semifinais antes mesmo de sua partida contra Musetti nesta quinta-feira.
Se o italiano vencer, ele se juntará a Alcaraz nas semifinais. Caso contrário, De Minaur será o segundo colocado do grupo.
