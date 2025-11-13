Agência da ONU de ajuda a refugiados palestinos pede mais financiamento

A agência de ajuda da ONU para os refugiados palestinos pediu nesta quinta-feira (13) que mais países contribuam para seu financiamento, em um momento em que já não conta com os aportes dos Estados Unidos e em que suas operações estão em risco, especialmente em Gaza. Israel proibiu a UNRWA de operar em seu território após acusar alguns de seus funcionários de terem participado do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Em consequência dessas acusações, os Estados Unidos, historicamente o maior doador da agência, suspenderam seu financiamento.

"Operamos semana a semana, mês a mês. Sei que hoje poderemos processar nossos salários de novembro, mas não tenho ideia nem visibilidade de se poderemos processar nosso salário de dezembro", disse o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, em uma coletiva de imprensa na sede da ONU. Israel forçou a UNRWA a repatriar seu pessoal internacional de Gaza e da Cisjordânia, razão pela qual a organização emprega 12 mil pessoas nesses territórios. Suas operações de distribuição de alimentos também estão limitadas. "Atualmente temos cerca de 75 mil refugiados em uma centena de nossos locais na Faixa de Gaza. Nos últimos dois anos, fornecemos mais de 15 milhões de consultas de saúde básica; hoje, a média diária é de 14 mil", detalhou Lazzarini. Ele acrescentou que a UNRWA, o Unicef e a OMS lançaram uma campanha conjunta de vacinação.