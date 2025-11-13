Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

África do Sul quer sediar Jogos Olímpicos em 2036 ou 2040

Autor AFP
Tipo Notícia

A África do Sul pretende lançar sua candidatura para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036 ou de 2040, anunciou nesta quinta-feira (13) a Ministra da Presidência, Khumbudzo Ntshavheni, sem especificar o nome da possível cidade-sede. 

Primeiro país do continente a organizar a Copa do Mundo da Fifa, em 2010, a África do Sul iniciará um diálogo contínuo com o Comitê Olímpico Internacional (COI), atualmente presidido pela zimbabuana Kirsty Coventry. 

Este é um "compromisso preliminar e exploratório", explicou Ntshavheni durante uma coletiva de imprensa. 

A Cidade do Cabo se candidatou para sediar os Jogos Olímpicos de 2004, que acabaram sendo realizados em Atenas após uma votação em 1997. 

"O governo está convencido de que a África do Sul está pronta e capacitada para sediar os Jogos Olímpicos, dado o nível de infraestrutura que possui e o fato de que os investimentos necessários para aprimorá-la não são significativos", afirmou a ministra. 

Durante uma visita ao país em outubro de 2024, o ex-presidente do COI, Thomas Bach, considerou que a África do Sul tinha "a estabilidade, a infraestrutura e a visão para sediar os Jogos Olímpicos".

Em 2026, Dakar se tornará a primeira cidade do continente africano a sediar os Jogos Olímpicos da Juventude, de 31 de outubro a 14 de novembro. 

Os próximos Jogos Olímpicos de Verão, em 2028, serão realizados em Los Angeles, e os seguintes, em 2032, foram concedidos a Brisbane, na Austrália. 

Em meio a um impulso na área esportiva, a África do Sul é candidata a sediar um Grande Prêmio de Fórmula 1 em seu histórico circuito de Kyalami, perto de Joanesburgo, a partir de 2027. 

O país, o mais industrializado da África, também será o principal anfitrião do Mundial de Críquete Masculino em 2027, que também será realizado na Namíbia e no Zimbábue.

